В «ДНР» нашли объяснение роста цен на продукты — виноваты кризисы

Как заявил руководитель одной из сетей магазинов, действующей в ОРДО, рост цен на продукты питания на протяжении 2018-го года был обусловлен тремя мини-кризисами. Об этом сообщили местные СМИ.



Первый кризис – мясной

По словам Андрея Дундукова, была некоторая нехватка мяса курицы. «Ажиотаж по куриному мясу формировался спекулянтами, которые выкупали мясо в торговых сетях и реализовывали его на рынках». Сейчас этот вопрос закрыт и после восстановления нормальной работы «Шахтерской птицефабрики» цены стабилизировались.

Представитель ритейла отметил, что с первыми заморозками снижается производство яйца, что ведет к его объективному удорожанию.

«С началом заморозков, изменением погодных условий снижается производство куриного яйца. Это касается и РФ, откуда сейчас импортируется яйцо. Снижение производства объективно ведет к росту цен», — сказал он.

Второй кризис – дефицит зерна

«В 2017-м году из оборота у фермеров изъяли часть урожая. Действовал указ главы ДНР «О переходе в государственную собственность выращенного урожая сельскохозяйственных растений и плодов кустарников, виноградников и деревьев на самовольно использованных земельных участках». Поэтому в 2018-м году фермеры сеяли только на зарегистрированной земле, что привело к снижению сбора урожая… Сейчас у фермеров есть зерно, однако, в ожидании повышения цены в феврале перед посевной кампанией, на рынке оно отсутствует», — отметил руководитель местной торговой сети.

А.Дундуков подчеркнул, что на сегодня норма выпекаемого социального хлеба составляет 15% и такого объема вполне хватает.

«При увеличении количества зерна путем интервенции из-за рубежа, норма выпечки социального хлеба будет увеличена», — утверждает он, заверив, что дефицита нет.

Третий кризис — топливный

«Именно в уборочную кампанию поднялись цены на топливо. Сейчас новая власть столкнулась с проблемами, которые были созданы предыдущим руководством», — сказал Дундуков,

«Административные меры, которые принимались предыдущим руководством, когда цены, по сути, назначались, не были связаны с экономикой. Сегодня мы вышли на реальный уровень цен, — подытожил Дундуков.