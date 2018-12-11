Активисты рассказали об изменениях в программе доступного жилья для переселенцев

Уже более девяти тысяч человек по всей стране подали заявления на участие в программе «Доступное жилье», которая реализуется Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству. Среди них более 70% – переселенцы.

Об изменениях в программе рассказали в общественной организации «Донбасс-SOS», пишут на ресурсе Полилог.

На реализацию Программы до конца 2018 года из государственного бюджета выделено 100 млн. гривен. Такая же сумма запланирована на 2019 год, несмотря на то, что бюджетный запрос составляет около 1 млрд грн.

Суммы, выделенной до конца 2018 года, хватит приблизительно на 300 семей. Деньги были распределены по регионам пропорционально количеству запросов, и уже подписываются договоры. Это свидетельствует о том, что программа работает, но как всегда главной проблемой остается финансирование.

«Для сравнения, только по Киевской области подано более 4 тыс. заявлений на участие в программе, а по всей территории Украины это количество превышает 9 тыс. При этом больше 70% из общего количества подавших заявления – это семьи переселенцев, – говорится в сообщении общественников, — Сейчас участники программы самостоятельно выбирают на рынке объект, в который будут инвестированы деньги после заключения договора и банк».

Дома для программы должны соответствовать определенным требованиям. Например, застройщик должен иметь все разрешительные документы, объект должен быть сдан в эксплуатацию не более чем через 12 месяцев.

Могут быть выбраны как объекты, которые находятся на этапе строительства и еще не сданы в эксплуатацию, так и те объекты, которые уже введены в эксплуатацию. Важно учитывать, что установлена предельная стоимость 1 кв. м. объекта. Для Киева такая стоимость установлена на уровне до 22 600 гривен за 1 кв. м.

Стоимость общей площади жилья, что превышает нормативную площадь, оплачивается получателями государственной поддержки по стоимости, определенной в договоре о приобретении жилья.

«Принять участие в программе могут те, у которых нет в собственности жилья минимум три года до момента обращения. Исключение составляет жилье, которое находится в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, либо в населенных пунктах на линии соприкосновения на Донбассе, — отмечают активисты, — Также не учитывается разрушенное жилье и жилье, которое непригодного для проживания в связи с проведением антитеррористической операции».

До внесения изменения условием для участия в программе было отсутствие жилья на момент подачи документов. Также появилось условие не отчуждать приобретенное по программе имущество на протяжении трех лет. Если это произойдет, нужно будет вернуть деньги.

«Снижен верхний уровень дохода участников программы: доход семьи не должен превышать трехкратного размера среднемесячной зарплаты по региону на одного члена семьи на месяц, — отмечают общественники, — Распределение бюджетных денег будет осуществляться пропорционально количеству населения в регионе. Ранее распределение осуществлялось в зависимости от количества человек, которые стоят в очереди».

Подать заявление на участие в программе можно в электронном виде, что значительно упрощает процедуру. Сами документы нужно подавать лично в отделение Фонда, когда подойдет очередь.

Газета.ua