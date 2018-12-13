В Украине появилась Госсоцслужба

Правительство создало Государственную социальную службу Украины.

Госсоцслужба является центральным органом исполнительной службы, который управляется правительством через Министерство социальной политики и реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществляет контроль предоставления социальной поддержки.

Предельная численность сотрудников установлена на уровне 120 человек.

Кроме того, Минсоцполитики поручено на протяжении двух месяцев внести на рассмотрение Кабмина положение о данной Службе.

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