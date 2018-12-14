Слухи и реалии пересечения КПВВ

Слухи в Донецке за последние пять лет стали полноправными конкурентами средствам массовой информации. Им зачастую даже больше верят, чем украинским новостям и информации в интернете.

В пунктах пропуска, которые расположены на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, эти слухи обрастают страшными историями из жизни. Все, кто пересекает их, неоднократно слышали рассказы о том, как военные отбирают мобильные телефоны или разбивают гаджеты прямо на глазах у изумленной публики, если вдруг увидят у кого-то в руках. Поэтому особо доверчивые шикают на людей с телефоном даже в серой зоне. На вопрос: «А что, собственно, произойдет?», бабушки с генеральской серьезностью рассказывают, что по телефону может «произойти» наводка, и сюда прилетит снаряд. И обязательно при этом подкрепляют свою страшилку якобы реальным примером, который случился с кем-то из их знакомых или родственников.

Редко какой житель «республики» решится пересекать украинский блокпост с сим-картой местного оператора мобильной связи «Феникс». И не потому что за пределами «ДНР» связь отсутствует, а потому что по телевизору сказали, что на украинской «границе» проверяют телефоны и изымают эти самые карточки, а потом используют их в противоправных целях. Без уточнений и примеров. Но дальше начинают работать слухи. И все, кто «внимательно» слушает новости, верят, что с помощью этих симок в Донецке совершаются теракты и диверсии.

И из последнего – всех мужчин призывного возраста на пунктах пропуска задерживает СБУ и сразу отправляет в военкомат. И личный автомобиль могут забрать «на нужды ВСУ». Бред, конечно, но после введения военного положения, некоторые молодые мужчины реально опасаются пересекать линию разграничения.

Хотя в последнее время ситуация с прохождением паспортного контроля для некоторых представителей мужского пола на самом деле усложнилась. Это касается тех, кто давно живет в Украине, в том числе в Донецке, но не является гражданином. То есть, имеет паспорт РФ, Армении, Беларуси или любой другой страны. И чтобы получить разрешение на пересечение линии разграничения, этой категории населения необходимо заполнить анкету и дождаться ответа на запрос из СБУ. Вся эта процедура занимает до четырех часов, а то и больше. Потому что нередки случаи, когда либо система зависает, либо компьютер сбоит или отключается электроэнергия.

Со стороны «ДНР» проверка мужчин от 18 до 50 лет была более жесткая еще до введения Украиной военного положения. Кроме паспортного контроля, они должны еще пройти отдельную проверку по базе МГБ. Без объяснения их могут попросить пройти в соседний вагончик для осмотра личных вещей, включая проверку контактов и переписку в мобильных телефонах.

Всех мужчин, которые въезжают в Донецк, фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Такую же процедуру проходят и девушки, если нет донецкой регистрации или фотография по возрасту была вклеена за пределами Донецкой области.

И вишенка на торте – все, кто выезжает из «республики» или въезжает в нее в обязательном порядке на пункте контроля вместе с паспортом подают номер и IMEI своего мобильного устройства. Больше всего от этого нововведения приходят в ужас люди глубоко пенсионного возраста, которые в своих телефонах знают максимум две кнопки – «включить» и «выключить».

Для тех, кто верит не слухам, а своим глазам, ситуация с пересечением линии разграничения и прохождения паспортного контроля — со стороны Украины из года в год заметно улучшалась, или, правильнее сказать, – становилась более человечной. Для людей сначала построили навесы, чтобы под дождем не мокли и не продувались пронизывающим степным ветром. А недавно построили крытые павильоны, в которых довольно комфортно дожидаться своей очереди.

Правда, большей части населения многострадального Донбасса такая забота не по душе: ее понимают как намек, что Донецку дорога в Украину закрыта если не навсегда, то надолго.

В будние дни по обыкновению очереди длиннее, чем в выходные. Это объясняется тем, что большую часть от общего количества въезжающих в «республику» и выезжающих из нее составляют пенсионеры, а по выходным собесы закрыты, поэтому они не едут. Но их стало заметно меньше по сравнению с прошлым годом. Некоторые устали проходить бесконечные квесты за пенсиями, а если еще выплаты прекращаются по какой-либо причине, то снова проходить семь кругов ада для переоформления или «добиваться» выплаты через суды не у всех находятся силы и желание.

Самый быстрый способ пересечения линии разграничения – услуга перевозчиков. Он же и самый дорогой: от 400 до 600 гривен с человека. Пассажиры платят водителю за скорость и комфорт, а водитель на «таможне» (как со стороны Украины, так и со стороны «ДНР») рассчитывается с определенным лицом за ранее согласованную договоренность на беспрепятственный проезд за каждую ходку. И вдобавок на каждом блокпосту «благодарит» служивых пачкой сигарет, банкой пива или шаурмой.

На общественном транспорте с пешими переходами поездка обойдется значительно дешевле (до 150 гривен). Но придется постоять и под палящим солнцем, и под проливным дождем, и померзнуть на морозе.

Ну, и самый долгий способ пересечения линии разграничения – на собственной машине. Стоять на КПВВ автомобилистам за редким исключением приходится от 4-х часов до суток, а то и двух. Задержка движения в основном происходит на пунктах со стороны «ДНР». Автомобили пропускают в так называемом «рваном режиме». Это когда очередь долго стоит без движения, а потом большой партией выпускают машины в «серую зону». Часто такую картину можно наблюдать перед закрытием украинских пропускных пунктов. Водители предполагают, что это делается для того, чтобы отбить желание перемещаться на личном транспорте и пересаживаться на машины перевозчиков, которые улучшают финансовое положение военных с обеих сторон.

ОстроВ