В «ДНР ждут наступления на Горловку

По мнению представителей самопровозглашенной республики, ВСУ намерены задействовать в наступательной операции 20-тысячную военную группировку, сконцентрированную на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги.

«Разведкой отмечается концентрация сил и средств противника на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги общей численностью до 20 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в «ДНР» регулярно пугают местное население, то наступлением, то будущими терактами или просто провокациями со стороны ВСУ. Прогнозируемо ничего из этого не происходило, но в «ДНР» считают это своей заслугой, заявляя, что предавая подобную информацию огласке, якобы срываются наступательные планы Киева.