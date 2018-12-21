Красный Крест доставил в ОРДО 154 тонны помощи

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Международный комитет Красного Креста и ЮНИСЕФ не прекращают помогать жителям Донецкой области. На этот раз на неподконтрольную территорию были переданы продуктовые наборы, медикаменты, школьную мебель, спортинвентарь, строительные материалы и оргтехнику.

«Через КПВВ Новотроицкое в сторону неподконтрольных территорий Украины проследовало 14 грузовиков от МККК и ЮНИСЕФ», – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой более 154 тонн.