КПВВ на Новый год будут работать по обычному графику

О том, что изменений в работе блокпостов не запланировано, сообщили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе работают ежедневно без выходных согласно зимнего графика — с 8 до 17 час.

«Такой режим работы будет неизменным в течение всего периода новогодних и рождественских праздников. Просим граждан, которые намерены следовать через линию разграничения, учесть эту информацию при планировании своих поездок», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что достоверную информацию о функционировании гуманитарных дорожных коридоров и работу КПВВ стоит получать только на сайтах ГПСУ и ООС.