На новогодние праздники за вождение в нетрезвом виде в «ДНР» лишили прав 26 человек

За период праздничных выходных за вождение в нетрезвом виде отстранили от управления авто 26 человек.

«В период с 31-го декабря по 3-е января сотрудники ГАИ выявили 237 нарушений ПДД, отстранили от управления транспортными средствами 26 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Кроме того, за указанный период совершено 9 ДТП, в которых один человек погиб, еще 9 получили телесные повреждения. Также зарегистрировано 16 ДТП без пострадавших.

Ранее сообщалось, что на Новый год в «ДНР» поймали пять пьяных водителей.