В Горловке отремонтировали бассейн ДЮСШ № 1

Главное городское спортивное сооружение для плавания возобновит свою работу 13-го января.

Об этом сообщили в горадминистрации от «ДНР».

Согласно информации, 13-го января бассейн в ДЮСШ № 1 снова открывает свои двери после проведения необходимых ремонтных работ.

Напомним, в конце августа бассейн во Дворце спорта «Шахтер» был признан аварийным и закрыт для посещений. Тогда было заявлено, что денег на ремонт нет, но они должны быть заложены в бюджет на четвертый квартал.

В ноябре появилось сообщение, что в «ДНР» нашли деньги на проведение ремонтных работ в ДЮСШ № 1.