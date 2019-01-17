В «ДНР» заявили об обстреле горловских почтальонов, в Горловке информацию опровергают

Четверг, 17 января, 2019
Сообщение об обстреле отделения почты в Горловке со стороны ВСУ опроверг глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько.
Сначала подконтрольные «ДНР» интернет-издания сообщили о том, что сегодня со стороны позиций ВСУ был открыт огонь по западной окраине Горловки.
«В Горловке на Глубокой (шахта им. Гагарина. – прим. ред.) обстрел. Почтальоны в укрытиях», — говорится в сообщении. Отмечалось, что в зоне обстрела находится отделение почты.
Однако, вскоре ситуацию прокомментировал глава горадминистрации Горловки от «ДНР» Иван Приходько.
«…Не слушайте никого. Ничего не было. Никто никого не обстреливал», — заявил он.
«Кто-то дал непроверенную информацию, а меня тут разрывают на части», — добавил Приходько.