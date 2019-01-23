Питьевая вода в Горловке соответствует нормам

Об этом говорят данные СЭС и ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».

Согласно информации, городским центром санитарно-эпидемиологической службы в декабре было отобрано 15 проб воды централизованного водоснабжения, а производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства КП «Компания «Вода Донбасса» исследования питьевой воды по микробиологическим, органолептическим, физико-химическим и токсикологическим показателям проводятся регулярно.

Как заявили в ведомствах по результатам проб вода соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» по бактериологическим и санитарно-химическим показателям.