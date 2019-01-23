В Красноярске детский хирург из Горловки работает на автомойке и живет в реабилитационном центре

Об этом со ссылкой на информацию местных жителей сообщили красноярские СМИ.

О судьбе Владимира Боева в соцсетях рассказал Евгений Стиглиц. Он приехал помыть машину и узнал о непростой жизни врача. Как оказалось, детский хирург с 25-летним стажем в Красноярске живет в реабилитационном центре и работает на автомойке. Все, что зарабатывает, он отдает за еду и ночлег.

Неравнодушный горожанин написал в Instagram, что у врача не получится совмещать учебу и работу и, соответственно, ему нечем будет платить за жилье, поэтому он и призвал сибиряков не бросать Владимира в беде.

«Я верю, что с сегодняшнего дня жизнь Владимира изменится в лучшую сторону. Давайте поддержим человека, поможем ему вернуть любимую профессию, адаптироваться в нашем городе», — обратился к землякам Евгений.

Чтобы пройти переаттестацию и получить документы на право врачебной деятельности в РФ, врачу из Украины нужны деньги, пишут местные интернет-издания. Ему нужно пройти курсы, чтобы подтвердить квалификацию, а стоят они 18800 рублей.

«Сейчас Владимир Леонидович собирает документы. После успешной сдачи экзаменов ему дадут разрешение на врачебную деятельность на территории России. Тестовый экзамен он уже сдал», — говорится в сообщении.