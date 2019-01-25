За неделю в Горловке скончались 76 человек

Население города продолжает сокращаться, об этом стало известно во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 14-го по 20-е января в Горловке скоропостижно скончались 76 человек.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появились 14 малышей — 10 мальчиков и 4 девочки.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 308 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.