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Средняя номинальная зарплата в Донецкой области превышает 11 тысяч гривен

Пятница, 8 февраля, 2019

Как сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области, по сравнению с декабрем прошлого года она выросла на 14,3 %.

В сообщении ведомства отмечается, что по уровню заработной платы в Украине Донецкая область занимает второе место. Самый высокий уровень оплаты труда традиционно в Киеве, где средняя номинальная зарплата составляет 16 546 гривен, самый низкий — в Черниговской области, где он составляет 8005 гривен.

В Донецкой области самые высокие зарплаты получают работники сферы госуправления (17 373 грн.), металлургического комплекса (14 621 грн.), финансовой и страховой деятельности (14 093 грн.).

На предприятиях по производству кокса и продуктов нефтепереработки в среднем получают 14 034 грн., машиностроения — 13 407 грн., пищевой промышленности — 12 854 грн., по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 12 767 грн., на угольных предприятиях средняя зарплата составляет 12 336 гривен, а в торговле — 11 986 гривен.

Меньше всех в регионе получают строители — 9524 грн., медики — 8464 грн., работники сферы легкой промышленности — 8188 грн и педагоги — 7272 грн., а самым малооплачиваемым назван труд работников сельского хозяйства — 6 517 грн.



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