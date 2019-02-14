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В СБУ заявили о новом перечне сайтов, которые заблокируют

Четверг, 14 февраля, 2019

В Украине будут заблокированы интернет-сайты, угрожающие национальной безопасности.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил Начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук.

По его словам, Россия вкладывает значительные средства в развитие сетей интернет-сайтов, которые ретранслируют пропагандистские идеи, а также используют для таких целей социальные сети.

«За последний год было заблокировано около двух тысяч фейковых акаунтов (в соцсетях − ред.), было подано для санкций около 200 интернет-сайтов, которые пропагандировали российскую идеологию», − отметил Климчук.

Представитель СБУ указал, что в этом году выделены еще 100 сайтов, которые в ближайшее время будут заблокированы.

Он также подчеркнул, что, по данным ведомства, российские спецслужбы готовят мощные кибератаки перед выборами в Украине и во время самих выборов, которые могут быть направлены не только на ЦИК, но и на «какие-либо объекты критической инфраструктуры, такие как транспорт, связь, финансы и энергетика».

По словам Климчука, указанные действия могут негативно повлиять на процесс выборов, однако Украина готова эффективно реагировать на киберугрозы.

Слово и дело



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