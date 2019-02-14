В Дебальцево произошло ДТП со смертельным исходом

В результате столкновения автомобилей недалеко от Горловки погиб один человек, еще трое были травмированы.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автотрассы «Донецк-Луганск» в Дебальцево. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погиб один из водителей 1971 г. р. и трое человек пострадало», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателям пришлось вручную вытаскивать из автомобиля пострадавшую женщину.

Трое пострадавших госпитализированы в горбольницу Енакиево.