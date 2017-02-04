Блокадчики ж/д дороги не пустили ни одного вагона

Участники торговой блокады Донбасса заявили, что слухи о достигнутой с ними договоренности о пропуске на неподконтрольную территорию нескольких вагонов не соответствует действительности. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

«Информация, распространенная отдельными СМИ со ссылкой на руководителя Донецкой ВГА Павла Жебривского о якобы достигнутой договоренности с «участниками торговой блокады» о «пропуске вагонов через пункты блокады» не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Активисты подчеркнули, что этот вопрос не является и не будет являться предметом переговоров.

На данный момент железная дорога перекрыта в Луганской области и в районе Бахмута.

По некоторым данным, блокада железной дороги на Донбассе уже нанесла ущерб в сумме около 37 млн. грн.

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