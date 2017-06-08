Фронтовая Горловка: в семье Долговых тройное пополнение

Знаменательное событие произошло в конце мая — у супругов Дмитрия и Натальи Долговых родились две девочки и мальчик.

Поскольку роды были сложными, дети появились на свет 25 мая в донецком Центре материнства и детства. Девочки родились с весом 2400 и 2070 г, а мальчик имел массу 1970 г. Уже 6 июня Ирину, Катерину и Константина (так назвали родители своих малышей) доставили в Горловку.

Местные власти пообещали многодетной семье выделить дополнительную жилплощадь, а в горздравотделе обязались по мере возможности помогать родителям.