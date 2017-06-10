Фронтовая Горловка: одни супермаркеты закрываются, другие — открываются

В Горловке состоялось торжественное открытие супермаркета под названием «Авоська».

На мероприятии, кроме руководства магазина и представителей местной власти, присутствовали также чиновники «ДНР», приехавшие из Донецка.

Во время открытия гостей ждали приятные сюрпризы в виде розыгрыша призов, скидок, а также развлекательной программы.

Право перерезать красную ленту и открыть магазин было предоставлено местным жителям, после чего пришедшие горловчане смогли посетить супермаркет и оценить ассортимент и качество продуктов.

Тем временем, местные жители рассказали, что некоторое время назад в городе закрылся супермаркет «Фуршет», расположенный на пр.Победы.