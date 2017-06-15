Жителям Донбасса и Крыма биометрические паспорта выдадут только после проверки

В пресс-службе ГП «Документ» рассказали, что граждан с пропиской на территории Донбасса или Крыма ждут особые условия.

По словам пресс-секретаря предприятия Владимира Полищука, им придется предоставить дополнительные документы для идентификации личности, поскольку определенное количество документов было потеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать личность по форме №1.

«Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию», — пояснил он.

Так что для получения биометрического загранпаспорта указанным гражданам необходимо будет предоставить гражданский и загран паспорта, идентификационный код, свидетельство о рождении, военный билет и другие возможные документы, идентифицирующие личность.