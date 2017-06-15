Фронтовая Горловка: двое многодетных сотрудников концерна «Стирол» получили от «ДНР» денежную помощь

Две многодетные семьи сотрудников горловского «Стирола» и четыре — енакиевского транспортного предприятия «Инвест-транс», перешедших под управление «ДНР», получили денежную помощь в размере 10 тысяч рублей каждая.

«Хочу сказать большое спасибо за выделенную помощь. Деньги пойдут на любимых детей. Купим одежду и еще что-нибудь», — рассказал в беседе с журналистами сотрудник «Стирола», отец троих детей Анатолий Власик.

Кроме того, еще около 200 продуктовых наборов были переданы сотрудникам предприятия в Горловке.