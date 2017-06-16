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В донецких магазинах «Амстора» заканчиваются продукты

Пятница, 16 июня, 2017

В магазинах торговой сети «Амстор» в Донецке заканчиваются продукты. Фотографии полупустых прилавков опубликованы в социальной сети «Вконтакте».

Вероятно, фото было сделано в супермаркете «Амстор» на проспекте Ильича, 23Д.

В комментариях пользователи сообщают, что аналогичная ситуация сложилась в магазинах «Амстора», расположенных недалеко от железнодорожного вокзала и в Петровском районе Донецка.

«На жд уже давно опустел и закрылся, на петровке говорят тоже, теперь и с центральными тоже самое?», – пишет пользователь Руслан Горбунов.

«Супермаркеты как самолеты улетают одним за одним, та и магазины тоже, самое скоро вообще на рынке скуплятся будем, как в старые добрые времена», – пишет Данил Мельниченко.

«А наш вообще закрыли на Магистральном», – сообщает Анастасия Хасанова.

На сайте «Минэкономрзвития ДНР» опубликованы заявки на размещение товаров в торговых сетях, действующих в Донецке. В списке видно, что магазины «Амстора» – одни из наиболее незаполненных: недостаток ассортимента присутствует в 12-ти магазинах сети в Донецке и Горловке. Также в «ДНР» предлагают оформить доставку товаров в сетевые магазины «Фуршет», «Первый республиканский» (переименованный АТБ), «Импульс», «Обжора», «Авоська», «Караван», «Галактика», «Мост» (бывшее «Метро») и «Parus» (бывший Varus).

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