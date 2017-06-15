Фронтовая Горловка: в Гольмовском ночью поврежден жилой дом, в других населенных пунктах ситуация хуже

Как «Кочегарка» уже сообщала, на протяжении ночи в окрестностях города шли бои с применением тяжелого вооружения.

Увы, не обошлось без повреждений — в одном из домов в Гольмовском в результате боевых действий были выбиты стекла сразу в нескольких квартирах.

Напомним, ночью под обстрел попал жилой сектор поселка Сухая Балка под Новгородским. Прямыми попаданиями повреждены три жилых дома, в одном из дворов от осколочных ранений в голову и живот погиб 52-летний мужчина. В окнах остальных домов выбиты стекла. Кроме того, вчера вечером в Киевском районе Донецка осколочное ранение получил мужчина 1957 г. р. Также несколько домов были повреждены в Киевском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, оказалась под огнем территория завода «Точмаш».