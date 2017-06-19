Фронтовая Горловка: сумма долга населения за потребленную воду превысила 167 млн. руб.

Об этом говорится в сообщении Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».

Так, согласно, информации, сумма долгов населения перед предприятием постоянно растет и по состоянию на 1 июня составила 167 млн. 314 тыс. рос. руб.

Также была предоставлена ситуация с задолженностью по отдельным жилмассивам. Например, абоненты «88-го квартала» должны 10 млн. руб., а ж/м «Солнечный» – почти 21 млн. руб., ж/м «Комсомольский» – 11 млн. 398 тыс. руб., «Строителей» – 7 млн. 639 тыс. руб., а жители Октябрьского задолжали 3 млн. 558 тыс. рос. руб.