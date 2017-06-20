Охранника нардепа задержали с 200 тысячами долларов взятки

Детективы НАБУ задержали охранника-водителя члена парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Борислава Розенблата при получении взятки, сообщает »Украинская правда».

Как сообщил изданию народный депутат от БПП Сергей Лещенко, водителю передали 200 тысяч долларов, которые предназначались Розенблату за «решение вопроса с лицензированием добычи янтаря».

В то же время, сам Розенблат назвал задержание своего подчиненного провокацией и попыткой дискредитации.

«Хочу сам понять, что происходит. Пока выясняю. Обвиняют в том, что мой охранник, якобы, получил 200 000 долларов. Ему всучили какую-то сумку и сказали передать мне. Затем появились представители НАБУ. Моя позиция такова — это провокация. Причем, планировалась она давно. Видно, что кто-то добросовестно работает над тем, чтобы дискредитировать меня. Сначала хотели обвинить в том, что я не плачу налоги, но не нашли доказательств, теперь вот это», – написал политик на своей странице в Facebook.

В пресс-службе НАБУ, в свою очередь, подтвердили факт задержания и пообещали сообщить детали инцидента во вторник.

«Это действительно важно. Все очень серьезно, но нужно подождать», – подчеркнули в ведомстве.

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