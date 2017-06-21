Фронтовая Горловка: для малообеспеченных откроют столовые

Власти планируют открыть в Горловке три столовые для малообеспеченных местных жителей.

По словам заместителя и.о. главы горадминистрации Виктории Жуковой, соответствующую инициативу направили лидеру «ДНР» Александру Захарченко.

«Администрация города уже инициировала открытие столовых в трех районах города. Пища будет продаваться по социальным ценам, открытие столовых позволит увеличить количество рабочих мест для жителей города», — рассказала она.

Когда власти планируют открыть это заведение общественного питания, Жукова не уточнила.

Типичная Горловка