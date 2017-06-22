В ОБСЕ рассказали о нападении на наблюдателей

Четверг, 22 июня, 2017
Представители спецмиссии заявили, что на них напали вооруженные сторонники «ДНР».
Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
Инцидент произошел в Ясиноватой. Два вооруженных человека в камуфляже сначала угрожали безоружным наблюдателям, а когда те пытались покинуть место происшествия, несколько раз ударили по машине своим оружием. Затем неизвестные произвели несколько выстрелов в воздух.
После этого представители специальной мониторинговой миссии вернулись в Донецк, где сообщили о случившемся в СЦКК.
В «ДНР» заявили, что оперативно задержали вооруженных людей, напавших накануне на патруль СММ в Ясиноватой.
В сообщении говорится, что «задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР».
Мало того, виновниками в «ДНР» назвали… украинские спецслужбы.
«Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», — посчитали в командовании самопровозглашенной республики.
Тем временем, международные наблюдатели находятся в шоковом состоянии после данного нападения, заявил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
По его словам, инцидент в Ясиноватой является одним из многих, которые представителям спецмиссии пришлось зарегистрировать в последнее время.