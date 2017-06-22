В ОБСЕ рассказали о нападении на наблюдателей

Представители спецмиссии заявили, что на них напали вооруженные сторонники «ДНР».

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Инцидент произошел в Ясиноватой. Два вооруженных человека в камуфляже сначала угрожали безоружным наблюдателям, а когда те пытались покинуть место происшествия, несколько раз ударили по машине своим оружием. Затем неизвестные произвели несколько выстрелов в воздух.

После этого представители специальной мониторинговой миссии вернулись в Донецк, где сообщили о случившемся в СЦКК.

В «ДНР» заявили, что оперативно задержали вооруженных людей, напавших накануне на патруль СММ в Ясиноватой.

В сообщении говорится, что «задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР».

Мало того, виновниками в «ДНР» назвали… украинские спецслужбы.

«Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», — посчитали в командовании самопровозглашенной республики.

Тем временем, международные наблюдатели находятся в шоковом состоянии после данного нападения, заявил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, инцидент в Ясиноватой является одним из многих, которые представителям спецмиссии пришлось зарегистрировать в последнее время.