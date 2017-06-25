 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Донецкой области каждый пятый — пожилой человек

Воскресенье, 25 июня, 2017

Об этом говорится в сообщении Главного управления статистики в Донецкой области. 


Численность населения области в возрасте 65 лет и старше составила на 1 января 2017 года 811,4 тыс. человек, или 19,2% общей численности постоянного населения (по Украине – 16,2%). Удельный вес населения такого возраста выше в сельской местности – 19,9% против 19,1% в городских поселениях.

Из общей численности населения региона 3836,4 тыс. человек (90,7%) – жители городских поселений и 394,8 тыс. человек (9,3%) – жители сельской местности. Для сравнения, в среднем по Украине удельный вес городских жителей составляет 68,9%, сельских – 31,1%.

Численность детей в возрасте до 15 лет в Донецкой области на начало года составила 532 тыс. человек, или 12,6%, против 15,4% в среднем по Украине.

На каждые тысячу человек в возрасте 15-64 года приходится 281 человек в возрасте 65 лет и старше (по Украине – 237 человек) и 184 ребенка до 15 лет (по Украине – 225 детей).



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования