В Донецкой области каждый пятый — пожилой человек

Об этом говорится в сообщении Главного управления статистики в Донецкой области.



Численность населения области в возрасте 65 лет и старше составила на 1 января 2017 года 811,4 тыс. человек, или 19,2% общей численности постоянного населения (по Украине – 16,2%). Удельный вес населения такого возраста выше в сельской местности – 19,9% против 19,1% в городских поселениях.

Из общей численности населения региона 3836,4 тыс. человек (90,7%) – жители городских поселений и 394,8 тыс. человек (9,3%) – жители сельской местности. Для сравнения, в среднем по Украине удельный вес городских жителей составляет 68,9%, сельских – 31,1%.

Численность детей в возрасте до 15 лет в Донецкой области на начало года составила 532 тыс. человек, или 12,6%, против 15,4% в среднем по Украине.

На каждые тысячу человек в возрасте 15-64 года приходится 281 человек в возрасте 65 лет и старше (по Украине – 237 человек) и 184 ребенка до 15 лет (по Украине – 225 детей).