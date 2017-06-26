В Славянске горловчанин с собутыльником убили мужчину

Как сообщили в полиции, житель Горловки 1964 г. р. и местный житель 1970 г. р. во время распития алкогольных напитков избили и нанесли ножевые ранения своему 56-летнему знакомому, после чего подожгли его дом.

В процессе тушения пожара сотрудникиГСЧС обнаружили тело мужчины. Им оказался хозяин дома. При осмотре тела были зафиксированы признаки насильственной смерти.

Несколько часов понадобилось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы установить и задержать злоумышленников. Опросив круг знакомых потерпевшего и соседей стало известно, что в тот вечер его видели в кампании двух мужчин и женщины.

Ими оказались двое подозреваемых, а также 46-летняя жительница Лимана.

Оперативники выяснили, что во время распития алкогольных напитков между хозяином дома и гостями произошла драка, в результате которой пострадавший получил телесные повреждения не совместимые с жизнью. А чтобы скрыть следы преступления злоумышленники подожгли дом и скрылись.Сейчас задержанные дают показания.