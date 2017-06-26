 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Славянске горловчанин с собутыльником убили мужчину

Понедельник, 26 июня, 2017

Как сообщили в полиции, житель Горловки 1964 г. р. и местный житель 1970 г. р. во время распития алкогольных напитков избили и нанесли ножевые ранения своему 56-летнему знакомому, после чего подожгли его дом.

В процессе тушения пожара сотрудникиГСЧС обнаружили тело мужчины. Им оказался хозяин дома. При осмотре тела были зафиксированы признаки насильственной смерти.

Несколько часов понадобилось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы установить и задержать злоумышленников. Опросив круг знакомых потерпевшего и соседей стало известно, что в тот вечер его видели в кампании двух мужчин и женщины.

Ими оказались двое подозреваемых, а также 46-летняя жительница Лимана.

Оперативники выяснили, что во время распития алкогольных напитков между хозяином дома и гостями произошла драка, в результате которой пострадавший получил телесные повреждения не совместимые с жизнью. А чтобы скрыть следы преступления злоумышленники подожгли дом и скрылись.Сейчас задержанные дают показания.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования