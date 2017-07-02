Тука считает, что из Донбасса необходимо постепенно переселять людей

Из Донбасса необходимо постепенно переселять людей, так как из-за экологической ситуации регион будет непригоден для жизни. Об этом в телеэфире заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Язык идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут в течение 10 лет», — сказал он.

По словам Туки, необходимо создавать международные дискуссии по решению вопроса экологической катастрофы в Донбассе.

«Я только понял, что проблему надо поднимать на высокий уровень и создавать международные дискуссии с поиском решения этой проблемы … это просто надо «вопить» на всю Европу о возможных последствиях», — отметил он.

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