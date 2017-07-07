В «ДНР» водителям выписали штрафов на 22 млн. рублей

На такую сумму вынесли постановлений о наложении штрафов за нарушение ПДД сотрудники ГАИ самопровозглашенной республики.

«С начала 2017-го года было выписано штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму около 22 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Согласно информации, за нарушения правил движения автоинспекторы вынесли порядка 20 тысяч постановлений о наложении штрафов. Чаще всего выписывались протоколы за превышение скоростного режима, нарушения правил проезда перекрестков и управление автомобилем в нетрезвом виде.