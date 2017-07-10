В «ЛНР» решили узнать, кто из хозяев квартир живет на подконтрольной Киеву территории

Игорь Плотницкий поручил провести инвентаризацию квартир на подконтрольной территории. Об этом он заявил на аппаратном совещании.

Он уточнил, что инвентаризацией должны заняться участковые «полиции ЛНР», работники жилищно-эксплуатационных контор и бюро технической инвентаризации.

«Что я хочу: дайте мне инвентаризацию всех наших жилых домов. Каждый ЖЭК лично предоставляет (отчет — ред.) с подписью начальника ЖЭКа: сколько у него домов, сколько в каждом доме жильцов, есть ли там выморочный фонд, в каком состоянии находится дом, задолженности по квартплате – кратко, не надо там кучу фотографий, чтобы я понимал, а мы на основании этого сделаем свою полную базу», — сказал Плотницкий.

Также он добавил, что хочет понять, у кого есть задолженность по квартплате.

«Мы до сих пор понятия не имеем, сколько у нас квартир, люди (владельцы — ред.) которых проживают на Украине, сколько здесь, кто платит за эти квартиры, кто не платит», - заявил Плотницкий.

По его словам, возвращение долгов по квартплате поможет улучшить состояние жилого фонда.

«Верните долги республике, а мы будем заботиться о том, чтобы улучшить проживание здесь», - резюмировал Плотницкий.

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