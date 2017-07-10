 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В «ЛНР» решили узнать, кто из хозяев квартир живет на подконтрольной Киеву территории

Понедельник, 10 июля, 2017

Игорь Плотницкий поручил провести инвентаризацию квартир на подконтрольной территории. Об этом он заявил на аппаратном совещании.

Он уточнил, что инвентаризацией должны заняться участковые «полиции ЛНР», работники жилищно-эксплуатационных контор и бюро технической инвентаризации.

«Что я хочу: дайте мне инвентаризацию всех наших жилых домов. Каждый ЖЭК лично предоставляет (отчет — ред.) с подписью начальника ЖЭКа: сколько у него домов, сколько в каждом доме жильцов, есть ли там выморочный фонд, в каком состоянии находится дом, задолженности по квартплате – кратко, не надо там кучу фотографий, чтобы я понимал, а мы на основании этого сделаем свою полную базу», — сказал Плотницкий.

Также он добавил, что хочет понять, у кого есть задолженность по квартплате.

«Мы до сих пор понятия не имеем, сколько у нас квартир, люди (владельцы — ред.) которых проживают на Украине, сколько здесь, кто платит за эти квартиры, кто не платит», - заявил Плотницкий.

По его словам, возвращение долгов по квартплате поможет улучшить состояние жилого фонда.

«Верните долги республике, а мы будем заботиться о том, чтобы улучшить проживание здесь», - резюмировал Плотницкий.

Новости Донбасса



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования