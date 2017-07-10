Фронтовая Горловка: нуждающимся горожанам c минимальным доходом выдают дрова

Этим занимается КП «Простор» в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Выдача дров осуществляется согласно решения комиссии по приему и распределению гуманитарных грузов. Обращения граждан об оказании содействия в выделении дров принимаются и рассматриваются в районных администрациях города, где затем оформляют и направляют ходатайство на рассмотрение комиссии по приему и распределению гуманитарных грузов.

После удовлетворительного решения комиссии КП «Простор» организовывает бесплатное выделение дров малоимущим семьям, пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями.