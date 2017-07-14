«ДНР» отказала в повторной аккредитации гуманитарной организации «Человек в беде»

Чешскую организацию в «ДНР» лишили аккредитации в 2016-м году, недавно волонтеры обратились повторно, но и на этот раз в ее получении было отказано.

Осенью минувшего года организацию «Человек в беде» лишили возможности работы на подконтрольной «ДНР» территории за «систематическое игнорирование требований комитета к реализуемым программам по выдаче помощи жителям ДНР и несоответствие деятельности ранее заявленным целям».

Представители благотворительной организация обратились в «госкомиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МЧС» с просьбой о рассмотрении заявления на аккредитацию с целью осуществления гуманитарной деятельности на территории «ДНР». Однако, там снова отказали. Оказывается организация входит в перечень ликвидированных или запрещенных, в связи с чем ее документы на получение аккредитации не могут быть рассмотрены.