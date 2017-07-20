Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог вылечить тысячи людей: как подать заявку на помощь

Более восьми тысяч мирных жителей Донбасса получили адресную медицинскую помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Это взрослые и дети, которым была оказана необходимая поддержка.



Семилетний Максим не слышал окружающего мира и не мог разговаривать. Даже в спецшколе для детей с недостатками слуха Максим сильно отставал от сверстников. Мама ребенка заподозрила, что ее сын не слышит, когда ему было два года. Но диагноз смогли подтвердить не сразу.

«Мы дома замечали, что он не отзывается на свое имя. В больнице говорили – не обращайте внимания, перерастет. В садике воспитатели начали жаловаться, что он не отзывается, не говорит», – рассказывает Мария Лунина, мама Максима.

Без современного слухового аппарата мальчик мог остаться инвалидом на всю жизнь. Одинокая мама с двумя детьми, которая бежала из зоны боевых действий, не имела возможности купить дорогое устройство для сына. Она обратилась в Штаб Рината Ахметова с просьбой приобрести аппарат и получила необходимую помощь. Теперь Максим отлично слышит.

«Большое спасибо Ринату Ахметову. Я очень благодарна за то, что он помог. Мой ребенок теперь слышит», – добавила Мария Лунина.

«Деятельность штаба сфокусирована на оказании помощи мирным жителям Донбасса и переселенцам. В рамках наших проектов мы обеспечиваем медикаментами тяжелобольных детей («Лекарства детям»), это более 1200 девочек и мальчиков. Оказываем помощь в проведении детских эндоваскулярных операций («Здоровое сердце»). Благодаря проекту «Реабилитация раненых детей» 70 детей посетили санаторно-оздоровительные учреждения и получили технические средства реабилитации», – комментирует Игорь Хаджинов, руководитель направления «Адресная помощь».

Узнать подробнее о предоставляемой помощи можно на сайте Штаб Рината Ахметова, а также по телефону горячей линии 0-800-509-001.

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