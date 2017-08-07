Фронтовая Горловка: ограбление совершила банда из четырех человек

Задержанных подозревают в совершении разбойного нападения.

Установлено, что злоумышленники решили завладеть имуществом одного из знакомых, для чего ночью подъехали к подъезду дома, где проживает потерпевший. Один из подозреваемых остался наблюдать за обстановкой внизу, еще трое ворвались в квартиру жертвы, где избили и связали хозяина, а затем похитили его имущество.

Добычей подельников стали деньги, бытовая техника, украшения и монеты, которые коллекционирует потерпевший, а также автомобиль, припаркованный у подъезда. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. Часть похищенного имущества нападавшие успели продать.

В «ДНР» за содеянное фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с выплатой штрафа в размере до 1 миллиона рублей.