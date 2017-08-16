По итогам 2016/2017 МГ Украина установила новый абсолютный рекорд по экспорту зерновых — 43,9 млн т. Страна отправила на экспорт 20,7 млн т кукурузы, 17,5 млн т пшеницы и 5,4 млн т ячменя.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает пресс-служба ННЦ ИАЭ.

По его словам, крупнейшими покупателями украинского зерна в I полугодии 2017 г. по-прежнему были страны Африки, Азии и Европы.

«Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых несколько лет подряд удерживает Египет, доля которого в общем экспорте этой продукции в январе-июне этого года составила 17,5%», — отметил эксперт.

Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Нидерланды (9,2%), Испании (8,9%), Италию (6,2%), Индии (5,7%) и Китай (5,5%). С учетом долей Ирана, Израиля, Туниса и Бангладеш, эти страны обеспечивают почти 70% стоимости экспорта продукции данной товарной группы.

Крупнейшими покупателями выращенных в Украине масличных культур в I полугодии 2017 стали Турция (24,0%), Иран (16,9%), Египет (13,3%) и Италия (5,6%). Совокупная доля этих стран составила около 60% доходов от реализации этих культур.

Elevatorist.com