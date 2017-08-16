 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Украина установила новый абсолютный рекорд по экспорту зерновых

Среда, 16 августа, 2017

По итогам 2016/2017 МГ Украина установила новый абсолютный рекорд по экспорту зерновых — 43,9 млн т. Страна отправила на экспорт 20,7 млн т кукурузы, 17,5 млн т пшеницы и 5,4 млн т ячменя.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает пресс-служба ННЦ ИАЭ.

По его словам, крупнейшими покупателями украинского зерна в I полугодии 2017 г. по-прежнему были страны Африки, Азии и Европы.

«Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых несколько лет подряд удерживает Египет, доля которого в общем экспорте этой продукции в январе-июне этого года составила 17,5%», — отметил эксперт.

Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Нидерланды (9,2%), Испании (8,9%), Италию (6,2%), Индии (5,7%) и Китай (5,5%). С учетом долей Ирана, Израиля, Туниса и Бангладеш, эти страны обеспечивают почти 70% стоимости экспорта продукции данной товарной группы.

Крупнейшими покупателями выращенных в Украине масличных культур в I полугодии 2017 стали Турция (24,0%), Иран (16,9%), Египет (13,3%) и Италия (5,6%). Совокупная доля этих стран составила около 60% доходов от реализации этих культур.

Elevatorist.com



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования