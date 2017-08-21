Фронтовая Горловка: у еще одного местного жителя изъят арсенал боеприпасов

50-летний злоумышленник хранил дома не только оружие, но и наркотические вещества.

В ходе проверки в частном домовладении местного жителя были обнаружены гранаты, тротиловая шашка, реактивная противотанковая граната и более 100 патронов калибром 5,45 мм. Также было изъято более полукилограмма каннабиса (в пересчете на сухое вещество), около 14 граммов мака снотворного и 0,058 грамма метамфетамина.

В «ДНР» горловчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 500 тысяч российских рублей.