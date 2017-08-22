Фронтовая Горловка: на северных окраинах бои и пожары

В понедельник вновь досталось Зайцево.

С самого утра неспокойно было на северном направлении — довольно активно стреляли, в т.ч. и тяжелым, на участке от Майорска до Зайцево. После обеда ситуация не изменилась: север продолжал периодически «шуметь», а местные жители к этому времени начали сообщать о пожарах. В Зайцево по обе линии фронта в результате обстрелов начались возгорания. Сгорело около десяти домов.

Вечером бои не стихли. Все так же стреляли в районе Зайцево, кроме того неспокойно было в стороне ж/м Изотовский и на юго-западе.

Продолжались бои 21 июля под Авдеевкой, в районе аэропорта, под Докучаевском, на мариупольском направлении…