Отопительный сезон в Горловке начнется с 15 октября

Понедельник, 25 сентября, 2017
Начало отопительного сезона 2017-2018 годов для всех потребителей теплоснабжения в Горловке запланировано на 15 октября.
Об этом говорится в подписанном и.о. главы горадминстрации Иваном Приходько распоряжении №780.
«Начать с 15 октября 2017 года отопительный сезон 2017-2018 годов для всех потребителей теплоснабжения. [...] Сроки начала и окончания отопительного сезона могут быть изменены с учетом [...] погодных условий», — указывается в тексте документа.
Согласно распоряжению, дата начала отопительного сезона может быть перенесена на более ранний срок, если на протяжении более трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8° C, или на более поздний, если в течение трех суток среднесуточная температура будет выше +8° C.
В распоряжении отмечается, что в первую очередь теплоснабжением должны обеспечиваться родильные дома, больницы, детские дошкольные учреждения, школы-интернаты.
Дата окончания отопительного сезона в тексте документа не указана, однако для окончания действует то же правило, что и для даты начала — если на протяжении трех суток температура воздуха будет выше +8°C, то отопление будет отключено.