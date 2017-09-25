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Отопительный сезон в Горловке начнется с 15 октября

Понедельник, 25 сентября, 2017

Начало отопительного сезона 2017-2018 годов для всех потребителей теплоснабжения в Горловке запланировано на 15 октября.

Об этом говорится в подписанном и.о. главы горадминстрации Иваном Приходько распоряжении №780.

«Начать с 15 октября 2017 года отопительный сезон 2017-2018 годов для всех потребителей теплоснабжения. [...] Сроки начала и окончания отопительного сезона могут быть изменены с учетом [...] погодных условий», — указывается в тексте документа.

Согласно распоряжению, дата начала отопительного сезона может быть перенесена на более ранний срок, если на протяжении более трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8° C, или на более поздний, если в течение трех суток среднесуточная температура будет выше +8° C.

В распоряжении отмечается, что в первую очередь теплоснабжением должны обеспечиваться родильные дома, больницы, детские дошкольные учреждения, школы-интернаты.

Дата окончания отопительного сезона в тексте документа не указана, однако для окончания действует то же правило, что и для даты начала — если на протяжении трех суток температура воздуха будет выше +8°C, то отопление будет отключено.

 

TGorlovka



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