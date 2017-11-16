Закон о реинтеграции Донбасса: о чем договариваются депутаты и когда будут голосовать

Перед вторым чтением в закон о реинтеграции Донбасса нардепы внесли сотни правок. Основная из них – упоминание в нем не только Донецкой и Луганской областей, но и аннексированного Крыма.

В среду, 15 ноября комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины снова не согласовал финальную позицию по президентскому проекту закона №7163 »Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Норму, вызвавшую дискуссии на комитете, парламентарии решили доработать и вынести на следующее заседание, которое запланировано на четверг, 16 ноября. И, как рассказал сайту «Сегодня» народный депутат от фракции ВО «Батькивщина» Алексей Рябчин, если депутаты успеют этот вопрос решить, голосование проекта закона во втором чтении со всеми правками может состояться в четверг же, как это и ожидалось ранее.

О чем не договорились на комитете

Дискуссионным вопросом на вчерашнем заседании комитета стала статья № 10 будущего закона. В ней определяются мероприятия, которые могут осуществляться военными формированиями и другими лицами, привлеченными для обеспечения интересов национальной безопасности в Донецкой и Луганской областях по обеспечению территориальной целостности Украины.

По словам Рябчина, этой статьей предлагалось де-факто ввести «военное положения без введения военного положения». И, несмотря на то, что секретарь оборонного комитета, нардеп от БПП Иван Винник предложил не менять суть статьи, а выработать условия, полномочия и территорию применения этих мер, парламентарии решили ее все же доработать.

«На всей территории Донецкой и Луганской областей, будь то в Мариуполе, Славянске или Старобельске, по требованию военных, человек, если у него нет паспорта, может быть задержан. У него может быть отобран автомобиль, могут быть проникновения в его квартиру. То есть правка была настолько нелепо выписана, что вызвала бурную дискуссию, и комитет решил ее не принимать, а доработать«, – заявил Рябчин.

Обязательства организовать работу над правками и дополнительно собрать комитет взял на себя его глава нардеп от «Народного фронта» Сергей Пашинский. По словам политика, и он сам, и рабочая группа «сделали все возможное, чтобы сбалансировать проект закона».

После того, как правки будут утверждены комитетом, проект закона передадут на голосование во втором чтении. При этом, то, что комитет согласует некоторые правки, не значит, что он будет принят именно в таком виде. Все они будут вынесены в сессионный зал.

По словам Рябчина, следующее заседание комитета назначено на четверг, 16 ноября, и успеть проголосовать народные избранники могут тоже в этот день.

Что предусматривают основные правки

В первом чтении президентский проект закона №7163, который неофициально называют «о реинтеграции Донбасса», был принят 233 голосами. Но уже тогда – с условием внесения одного из основных изменений, а именно удаления из текста упоминания о Минских договоренностях. Ко второму чтению депутаты предлагали рассмотреть более двух тысяч правок, позднее – более 600. Среди них были как технические, так и более резонансные, например, положение о разрыве дипломатических отношений с Россией. По словам Ивана Винника, этой поправкой предлагалось в заключительные положения документа включить обязанность Кабинета министров Украины инициировать этот разрыв. Однако, от правки парламентарии отказались, оставив этот аспект на усмотрение правительства.

Второй важной поправкой стало упоминание в тексте не только Донецкой и Луганской области, но и Крыма.

«В мотивационной части мы упоминаем, что основанием для принятия этого законодательного акта стала оккупация не только Донецкой, Луганской областей, а и Крыма. Мы еще раз констатируем, что оккупация украинской территории началась 20 февраля 2014 года, когда первые подразделения так называемых «зеленых человечков», а, де-факто, регулярных подразделений РФ начали вторжение в АР Крым, – рассказал Винник, – Везде по тексту, где мы констатируем границы оккупированных территорий, мы упоминаем и территорию Крыма«.

Впрочем, по мнению народного депутата от БПП, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, вопрос аннексированного полуострова в поправках к проекту закона недостаточно отображен.

«Мне кажется, авторы должны были быть более откровенными на тему того, почему они настаивают на отдельных законах относительно Донецкой и Луганской областей и сохранении того закона, который был принят в апреле 2014 года относительно Крыма (которым признали Крым временно оккупированной территорией – Авт.)», – говорит Чубаров.

Впрочем, при голосовании во втором чтении, по мнению Винника, проект закона поддержат пять фракций – БПП, «Народный фронт», «Батькивщина», «Радикальная партия» и «Самопомощь». Однако, у каждой из них есть свои замечания и предложения по проекту.

Так, для фракции «Народного фронта» принципиальная правка тоже касалась упоминания Минских соглашений, рассказал сайту «Сегодня» представитель политсилы нардеп Леонид Емец.

«Не может быть упоминания в украинском законодательстве, ссылки на Минские соглашения, поскольку они не являются юридическим документом ни национального, ни международного права«, – отмечает нардеп. По его словам, такая ссылка в законе – это, по сути, легализация этих соглашений.

Среди других обязательных требований НФ значится и урегулирование вопроса Крыма – аннексия Крыма тоже должна быть признана оккупацией, отмечает Емец. Но еще один вопрос – верификация вывода российских войск и разоружения боевиков на Донбассе. Так, согласно виденью фракции НФ, это должно быть сделано Министерством обороны Украины и МВД.

«Батькивщина«, в свою очередь, тоже требует исключения всех упоминаний про Минский процесс, что и было сделано на комитете, рассказывает нардеп Алексей Рябчин. Второй обязательной, по их позиции, правкой должно быть, опять же, упоминание Крыма в тексте документа, но, по словам нардепа, этот вопрос был решен частично, поэтому фракция еще будет его анализировать на экспертном совете.

«Третий вопрос для нас принципиален. Согласно действующему законодательству, должна быть создана ставка Главнокомандующего, которую должен занять президент. Вместо этого создается объединенный штаб, который подчиняется какому-то генералу. И мы будем исследовать этот вопрос дополнительно, потому что нам непонятны механизмы этого штаба, – говорит он, – И четвертое: этот законопроект легализирует какие-то мифические указы президента о применении Вооруженных сил. В Конституции прописана отдельная процедура этих вещей, и это для нас принципиальные вещи«.

«Самопомощь» придерживается позиции, что Россию нужно признать оккупантом, а территории – оккупированными, но так, чтобы действие закона распространялось и на аннексированный Крым, отмечает нардеп от фракции Егор Соболев. Также позицией политсилы было то, что в законе нужно прописать ответственность России, в частности, установить дату оккупации.

«Когда нет у юридического акта даты, не может быть юридической ответственности. С какого момента россияне должны нести ответственность за нарушение прав людей на оккупированных территориях, за разрушение там инфраструктуры. Мы предлагаем это прописать«, – сказал он.

О готовности дать голоса в поддержку законопроекта во втором чтении заявили и во фракции «Радикальной партии«. По словам лидера политсилы Олега Ляшко, поправки, за которые выступает РП, были учтены, поэтому фракция готова голосовать «за».

«Это очень важный закон, который признает Россию агрессором. В этом законопроекте учтены все наши поправки, в том числе по Крыму, управлению войсками, по восстановлению суверенитета Украины на Донбассе, поэтому мы будем за него голосовать, – сказал он, – Чтобы учитывалась ситуация по Крыму, чтобы мы говорили не только об освобождении Донбасса, но и про Крым. Там предоставляются дополнительные полномочия президенту на управление войсками – мы против этого, потому что должно быть разрешение Верховной Рады на применение войск. Мы против размещения миротворцев на линии разграничения, мы за то, чтобы миротворцы размещались на границе между Украиной и Россией«.

Рассматривать будут при наличии достаточного количества голосов – эксперт

Как рассказал сайту «Сегодня» политолог Владимир Фесенко, то, что статус Крыма как оккупированной территории тоже должен быть учтен в этом законопроекте – действительно принципиальная правка. Большинство остальных, по мнению эксперта, будут отклонены. При этом, на голосование он будет вынесен, если у коалиции будет понимание, что голосов «за» хватит для его принятия, считает Фесенко.

«Я думаю, что будут выносить этот законопроект на голосование при наличии достаточного числа голосов для его принятия, – говорит эксперт, – В принципе, некоторые оппозиционные депутаты его тоже могут поддержать«.

Впрочем, как заявил сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, эта политсила не будет поддерживать проект закона во втором чтении.

«Наша фракция голосовала за продление закона об особом статусе территорий. Наша позиция – особый статус должен быть продлен на 3-5 лет для того, чтобы подготовить эту территорию к мирной жизни, – сказал Бойко, – Так называемый закон «о реинтеграции», о котором много говорят, не имеет ничего общего с прекращением конфликта на Востоке и возвращением территорий и людей, чего хотят все люди в Украине«.

Напомним, также Верховная Рада 229 голосами «за» приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164).

Данным законом еще на год продлено действие Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

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