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Стерто войной: некоторых автодорог Донбасса больше нет на карте Google

Среда, 3 января, 2018

Боевые действия уже давно внесли в ландшафт востока Украины неизгладимые изменения: воронки на полях, срезанные под корень деревья, следы попаданий снарядов даже на заповедных территориях.

Но теперь следы войны видны и на административных картах.

Часть автомобильных дорог Донбасса, уничтоженных войной, исчезла с карт.

Это были оживленные трассы государственного значения, соединявшие крупные города. Теперь – вместо участка международной трассы М03 «Киев-Должанский» от Луганского до Дебальцево – зияет пустота.

Это – дорога, по которой во время боев за Дебальцево в 2015 году отступали украинские военные.

Участок «Дебальцево-Логвиново-Луганское», однако, еще хорошо виден на спутниковых снимках.

Белые пятна – это воронки от снарядов:

Еще один участок, исчезнувший с карты – это часть трассы «Горловка-Донецк».

Сейчас эта – фактически существующая, но неиспользуемая из-за боевых действий – дорога подконтрольна группировке «ДНР».

Еще один объект, которого коснулись изменения – Ясиноватская развязка. Ее видно на спутниковых снимках, а на обычных картах она есть только обрывками.

Это – место постоянных боев и сегодня: западнее находится Авдеевская промзона, восточнее – бывший въезд в Донецк.

Карты запечатлели и другие изменения, вызванные войной.

Уже давно на Google Maps нет стандартных обозначений «Аэропорт» ни на месте Донецкого, ни на месте Луганского аэропортов.

Со спутника хорошо виден разрушенный в 2014-м огромный монумент на Саур-Могиле, где шли ожесточенные бои.

Вокруг – множество воронок от разрывов снарядов артиллерии.

На спутниковом снимке можно увидеть следы от уничтоженной техники и позиций ВСУ в районе Зеленополья.

Радио Свобода, Татьяна Якубович



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