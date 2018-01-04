Визит главы МИД Германии перенесли — в зоне АТО плохая погода

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения в Донбассе.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце», – говорится в сообщении украинского чиновника.