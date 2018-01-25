На чердаке у жителя Горловки найден целый арсенал оружия

Большое количества оружия и боеприпасов обнаружено в Центрально-Городском районе.

В ходе осмотра домостроения оказалось, что на чердаке хранились более тысячи патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, гранату, противопехотные мины, ВОГ, пластид, детонаторы, выстрелы к РПГ.

По словам подозреваемого, боеприпасы он нашел в лесополосе между Озеряновкой и Широкой Балки и хранил их в качестве трофея.

В «ДНР» заявили, что злоумышленник понесет уголовное наказание.

Позднее, в ж/м Комсомольский задержали еще одного мужчину. Как оказалось, ранее судимый горловчанин ходил по улице с гранатой Ф-1.

В Дебальцево у местного жителя на днях был изъят ручной противотанковый гранатомет РПГ-26.