Реинтеграция Донбасса: двух дней ВР оказалось мало, поэтому голосовать будут сегодня

Парубий рассказал, сколько поправок уже пройдены и сколько осталось рассмотреть.

Верховная Рада за первые два рабочих дня недели не смогла принять законопроект о реинтеграции Донбасса, так как не закончила рассмотрение правок к документу. Всего их было пройдено 623, осталось всего около 50-ти.

Спикер парламента Андрей Парубий рассчитывает, что голосование за законопроект состоится завтра, 18 января, в районе 11 часов утра.

«Коллеги, 623 правка и у нас остается 50 правок. Давайте мы еще одну или две рассмотрим, а другие правки мы завтра с утра сможем рассмотреть, чтобы мы вышли к 10:40-11:00 на голосование. Мы заканчиваем рассмотрение на правке 624. Остается меньше 50 правок», – заявил он.

Также спикер парламента обратился к профильному комитету Рады и к инициаторам правок, чтобы до завтрашнего дня были проведены консультации, «чтобы мы смогли выйти на слаженную окончательную редакцию данного закона.

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