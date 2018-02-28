Обратите внимание: с 1-го марта КПВВ переходят на весенний режим работы

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, поэтому будут работать по новому графику.

Отмечается, что с завтрашнего дня контрольно-пропускные операции граждан и транспортных средств будут осуществляться ежедневно в 7 час. до 18.30.

Таким образом, время работы КПВВ увеличивается на два с половиной часа, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8 до 17 час.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учитывать данную информацию во время планирования поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда/выезда.

На такой же график работы КПВВ переводились и минувшей весной.