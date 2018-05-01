В Горловке будет проведено хлорирование воды

«Коммунальные службы продолжают хлорирование воды», — говорится в сообщении представителей «ДНР».

Мероприятия по дезинфекции водопроводов с использованием хлора проводятся по графику — с апреля по июнь. В Горловке профилактические работы запланированы на 22-23 мая.

Специалисты отмечают, что эта процедура направлена на обеззараживание воды и водопроводных сетей и длится, как правило, не более двух дней. На это время концентрация хлора в воде увеличивается с обычных 2 мг на литр до 100 мг.