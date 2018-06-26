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На Донетчине идет ремонт 100 километров дорог государственного значения

Вторник, 26 июня, 2018

В 2018 году в Донецкой области планируется ввести в эксплуатацию около 100 км отремонтированных участков автодорог.

Как сообщатся на сайте Службы автомобильных дорог Донецкой области, в настоящее время ремонтные работы продолжаются на дорогах:

— М-03 Киев — Харьков — Довжанский (стоимость ремонта — более 593 млн грн);

— Н-15 Запорожье — Донецк (стоимость — более 17 млн грн);

— Н-20 Славянск — Донецк — Мариуполь (стоимость — более 98 млн грн);

— Н-32 Покровск — Бахмут — Михайловка (стомисть более 72 млн грн);

— Т-05−13 Лиман — Бахмут — Горловка (стоимость — около 40 млн грн);

— Т-05−14 Доброполье — Лиман (ориентировочная стоимость — около 97 млн грн);

— Т-05−15 Александровка — Покровск — Константинополь (стоимость — более 395 млн грн);

— Т-05−25 Михайловка — Селидово — Курахово (стоимость — более 75 млн грн).

Таким образом, в этом году запланировано свыше 1,3 млрд гривен на ремонт дорог Донецкой области.

Кроме того, должны продолжиться работы по восстановлению в пределах Донецкой области трассы Н-08 по маршруту Запорожье — Мариуполь.

В общем текущим средним ремонтом, преимущественно с применением современной технологии холодного ресайклинга, уже восстанавливаются участки государственных дорог общей протяженностью 98,4 км; капитальным ремонтом — 33 км (переходные объекты на 2019). Также стартовали работы по ремонту 7 мостов.

Отмечается, что восстановление дорожно-транспортной сети Донетчины осуществляется по маршрутному принципу.

«Стратегическая задача Службы автомобильных дорог — совместить регион качественно отремонтированными дорогами с соседними областями и обеспечить комфортное транспортное сообщение внутри области (по определенным маршрутам в обход временно неподконтрольной территории)», — отмечают в ведомстве.


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