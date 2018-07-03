В «ДНР» советуют пенсионерами вовремя получать выплаты

В противном случае, их могут приостановить.

Как говорится в сообщении «ПФ ДНР», получить пенсию можно тремя путями: снимая наличные средства с карточного счета, получая их в кассе банка или на почте. Если же пенсионер по собственной инициативе два месяца подряд выплаты не получает, то они приостанавливаются.

Отмечается, что выплата пенсии при обращении возобновится, но только с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором от пенсионера получено соответствующее заявление. При этом ему не буду выплачены неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена (2 месяца).