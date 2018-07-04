Шахтеры заявили о готовящейся масштабной акции протеста

В акции примут участие горняки Селидовуголь, Волыньуголь, Лисичанскуголь и других объединений.

5-го июля под стенами Верховной Рады и Кабинета министров проведут масштабные акции протеста шахтеры, у которых основное требование — немедленно погасить задолженность по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сообщает Эспрессо.

В акции примут участие горняки Селидовуголь, Волыньуголь, Лисичанскуголь и других объединений.

«Я сегодня с коллегами профсоюза был на встрече у министра энергетики Игоря Насалика, и мы видим безответственное поведение министра. Две недели назад он говорил нам, что договорился с Президентом и законопроект №8362 будет проголосован, а он даже на бюджетном комитете не рассматривался. Теперь он уже не так оптимистично говорит, что уже на 90% уверен, что в четверг этот законопроект будет проголосован и он якобы с кем-то договорился. А нужен ли нам такой министр, если он обсадился «смотрящими», а задолженность по зарплате превысила 1 млрд гривен?» – заявил Волынец, объясняя причины тотального недоверия к Минэнергоугля со стороны профсоюзов и шахтерских коллективов.

Министерство откровенно бездействует в кризисной ситуации, а министр Игорь Насалик только раздает обещания, но не выполняет их; именно эти причины подтолкнули шахтеров к тому, что они бастуют в регионах и массово идут с забастовкой на Киев.

«Мы будем требовать от депутатов принятия законопроекта, поданного народным депутатом Михаилом Бондарем, который предусматривает увеличение бюджетного финансирования угольной отрасли на 2,8 млрд гривен. Это позволит в какой-то мере до конца года провести модернизацию шахт и обеспечить энергетическую безопасность страны, а также выплачивать зарплату шахтерам до конца года», – сообщил глава шахтерского профсоюза.

По словам Волынца, профсоюзы собирают еще больше шахтеров, чем в прошлый раз, когда вместе с афганцами и чернобыльцами горняки пошли на штурм Верховной Рады. Ожидается, что 5 июля в Киеве бастующие работники государственных шахт присоединятся к акции протеста железнодорожников.

Зеркало недели